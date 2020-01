Trento: al San Marco lo spettacolo “Il taccuino di Simone Weil”

lunedì, 20 gennaio 2020

Trento – Giorno della Memoria, al teatro San Marco di Trento va in scena mercoledì 22 gennaio “Il taccuino di Simone Weil”.

Lo spettacolo, particolarmente adatto a un pubblico di giovani, ripropone la storia di Simone Weil, fra le personalità più eminenti del pensiero filosofico europeo del Novecento, attraverso le sue letture, i suoi viaggi, ma soprattutto i suoi grandi interrogativi sul mondo e la viscerale necessità di conoscerlo e di comprenderlo.

La grande pensatrice verrà raccontata attraverso gli incontri che la portano a farsi prossima a chi è diverso: il suo farsi operaia, combattente e insegnante per comprendere, per aiutare, per svelare la verità intesa come unica via per sentirsi forti ed uniti. L’invito rivolto agli spettatori è quello di attivare il pensiero, di non cedere all’omologazione, di non rinunciare a manifestare la propria unicità, di reclamare il diritto al rispetto e alla dignità.

L’evento - E’ in programma a pochi giorni di distanza dal Giorno della Memoria. “I sentimenti umani sono quasi cancellati dalle spietate necessità della guerra, ma nella misura in cui continuano a esistere, precari e minacciati, essi esistono puri, e da nessun’altra parte ce ne sono di più puri”, da Simone Weil, L’Iliade o il poema della forza, 1936.

Simone Weil è stata una filosofa, mistica e scrittrice francese - Nata a Parigi nel 1909 in una colta famiglia ebrea, ha vissuto l’epoca più buia della storia europea. Fin da giovanissima affianca allo studio della filosofia un sincero interesse per i problemi di operai, contadini e disoccupati. Rinuncerà alla carriera di insegnante proprio per sperimentare la vita in fabbrica.

Durante l’occupazione nazista della Francia, sfolla prima a Marsiglia e poi a New York. Rientrata in Europa, a Londra, entra nella Resistenza unendosi al comitato nazionale «France Libre» del generale De Gaulle. Ammalatasi di tubercolosi, muore nel sanatorio di Ashford il 24 agosto del 1943.

