Alpe Cimbra: quanti eventi a Folgaria, Lavarone, Lusérn e Vigolana

Alpe Cimbra – Serie di appuntamenti dal 23 al 25 luglio sull’Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, Lusérn e Vigolana.

RITIRO U.S. LECCE

In questi giorni la formazione pugliese sta effettuando il ritiro a Folgaria. Come da programma infatti i giallorossi si tratterranno fino a venerdì 30 luglio e il tecnico Marco Baroni ha programmato altre tre uscite amichevoli.

DA VENERDI’ 23 A DOMENICA 25 LUGLIO

COPPA INTERNAZIONALE GIOVANILE – TALENTO VERDE – COPPA ITALIA SCI D’ERBA

Coppa Internazionale Giovanile – FIS CHILDREN CUP. Talento Verde (Coppa Italia) di Sci D’Erba

VENERDI’ 23 LUGLIO

FORTE BELVEDERE – GSCHWENT – ore: 20.30 e 21.30 – NOTTURNA AL FORTE BELVEDERE

Forte Belvedere illuminato da tante lanterne e da una luce blu: una compagnia teatrale narra le storie vissute nel forte con sottofondo musicale.

Un tempo i Forti erano luoghi di guerra, oggi simboli di pace e dimora di mostre, concerti ed eventi suggestivi. Per godere in assoluta tranquillità del paesaggio bucolico che si può ammirare dalle mura di Forte Beldevere, la serata è allietata da alcune degustazioni.

TRAMONTI IN MUSICA ore 18

Raggiungere in quota il Rifugio Stella d’Italia nelle tarde ore della giornata per godere di un aperitivo al tramonto in un panorama mozzafiato, cullati dalle dolci note musicali e avvolti dalla cornice delle montagne. Possibilità di raggiungere la quota con una camminata di circa un’ora.

Ogni venerdì una nuova location, un nuovo gruppo musicale, tanto divertimento e un aperitivo in quota.

SABATO 24 LUGLIO

SENTIERO “IL SENTIERO DELL’IMMAGINARIO” – LUSERNA – ore 16

UN DRAGO AL CASTELLO – SPETTACOLI ANIMATI LUNGO I SENTIERI

Spettacolo animato lungo “Il Sentieto dell’Immaginario”. Un percorso pensato per i più piccoli, ma adatto a tutti coloro che hanno voglia di scoprire il territorio Trentino e la magica storia del drago al castello.

ritrovo presso la partenza del Sentiero dell’Immaginario.

MALGA MILLEGROBBE – ore 16.30 ALPEMAGNA CIMBRA

Una bellissima escursione nei posti più caratteristici di Millegrobbe e di Luserna. Tantissime tappe enogastronomiche immersi nella natura incontaminata dell’Alpe Cimbra, un viaggio alla scoperta dei prodotti tipici e dei dei piatti cimbri, per assaporare, gustare e vivere la tradizione di questi luoghi incantati dove il tempo sembra essersi fermato.

Partenza da Malga Millegrobbe e attraverso le trincee, verrà raggiuta Malga Campo passando per Forte Lusérn, l’Agritur Galeno, per poi finire con l’ultima tappa a Millegrobbe.

Il tutto sarà accompagnato da musicisti itineranti che ti faranno compagnia lungo questo viaggio che sà di tradizione.

FOLGARIA, PIAZZA MARCONI – ore 17.30 – CONCERTO DEL MINICORO DI ROVERETO

Il Minicoro di Rovereto nasce nell’autunno del 1987 per volontà di alcuni genitori/musicisti che hanno pensato di proporre prima hai propri figli, poi agli amici dei figli , poi a tutta una comunità un nuovo modo di stare insieme cantando. Da allora più di 250 ragazzi provenienti da tutta la Vallagarina hanno vissuto l’esperienza del cantare insieme, del cantare bene e nel trasmettere quei valori di pace, amicizia, solidarietà che sono propri del Minicoro.

LAVARONE, PIAZZA DEL MUNICIPIO – ore 17.30 – INCONTRI D’AUTORE

Claudio Sabelli Fioretti presenta “Le mie donne” – quaranta storie di italiane (compagnia Editoriale Aliberti 2021)

Modera Paola Ghezzi.

I “dialoghi sabelliani” con donne protagoniste del nostro tempo: un mix di intelligenza, umorismo, paradossi e sana cattiveria, quando ci vuole. Interviste a: Giovanna Mezzogiorno, Laura Morante, Isabella Ferrari, Lea Massari, Lella Costa, Monica Maggioni, Giovanna Botteri, Rula Jebreal, Maria Cuffaro, Beatrice Borromeo, Flavia Perina, Flavia Vento, Susanna Torretta, Lory Del Santo, Luciana Littizzetto, Serena Dandini, Michela Vittoria Brambilla, Mariastella Gelmini, Barbara Pollastrini, Giovanna Melandri, Alessandra Mussolini, Vladimir Luxuria, Elisabetta Gardini, Stefania Prestigiacomo, Franca Chiaromonte, Anna Finocchiaro, Clementina Forleo, Giulia Bongiorno, Fiona May, Donatella Versace, Carla Bruni, Diana De Feo, Lella Bertinotti, Ilary Blasi, Rita Montella, Anna Falchi, Sabina Negri, Cecilia Strada, Barbara Berlusconi, Elisabetta Ferracini (con Mara Venier).

Per maggiori informazioni: Biblioteca di Lavarone tel. 0464.783832; lavarone@biblio.tn.it

IL PALAZ, VIGOLO VATTARO – ore 18 – LA CONQUISTA DELLA FELICITA’

Dialogo tra Bertrand Russell e Cassiopea con Stefano Pietro Detassis, scene e costumi Maria Paola Di Francesco | luci Alice Colla, testo e regia Maura Pettorruso una produzione TrentoSpettacoli, con il sostegno di Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Bertrand Russell, filosofo, matematico, attivista, pacifista, giunge agli ultimi istanti della sua vita. Novantotto anni pieni di lotte, di fallimenti, di amori, coronati dal premio Nobel per Letteratura. In quel breve momento fra gli ultimi pensieri della vita e l’affacciarsi della morte, si appresta a percorrere il suo ultimo frammento di tempo; alcune leggende raccontano di come, in prossimità della morte, la vita ci scorra davanti per l’ultima volta. Russell, abito elegante, sguardo stupito, fragile e potente, sale su una zolla di terra e inizia il suo ultimo viaggio alla ricerca del mistero della vita. Seduto su un masso, Russell ci racconta la sua vita, rivivendo una a una le sue grandi passioni: le sue donne e le sue lotte, in un continuo equilibrio tra estasi e sconfitte. L’uguaglianza di genere, l’opposizione alla guerra, la prigione, i viaggi, l’educazione, l’incontro con Einstein, l’amore libero, i diritti delle minoranze. Russell è in prima linea ovunque scorga ignoranza, discriminazione e prepotenza, per lui i veri ostacoli verso la conquista della felicità.

Lo spettacolo, che si svolgerà nel parco del Palaz – in caso di maltempo all’interno della sala principale del Palaz stesso – è un vero e proprio inno alla felicità e alla libertà di pensiero, perfettamente in linea col progetto del ‘Maggese’, sia per la forte valenza ‘educativa’ del personaggio Bertrand Russell, sempre in prima linea in tutto il Novecento con le sue battaglie civili e politiche ma anche col suo culto della ragione e della scienza come faro di vita, sia per lo spirito spiccatamente ottimista e fiducioso nell’uomo e nelle sue qualità intrinseche, con cui vogliamo concludere questo trittico di spettacoli al Palaz. Alla fine dello spettacolo è previsto un momento di confronto tra il pubblico e la compagnia.

Info e Prenotazioni: info@ilpalaz.it

FOLGARIA, PIAZZA MARCONI – ore 18.30 – PRESENTAZIONE SQUADRA U.S. LECCE

I giallorossi trasferiti sull’Alpe Cimbra, sede del ritiro precampionato, si presenteranno ufficialmente alla località e si tratterranno fino a venerdì 30 luglio.

PARCO DI BOSENTINO, ALTOPIANO DELLA VIGOLANA – ore 21

DREAM CONCERT di arpa e Handpan con gli YELLOW ATMOSPHERES – Aspettando la Luna Piena

Ci si sposta di location, al Parco alle Fratte – Castagneto di Bosentino, per un’intera serata dedicata alla Luna Piena. Sorgerà tardi la luna stanotte e nell’attesa ci godiamo un concerto al buio con le magiche note di arpa e handpan del duo Yellow Atmospheres.

Il concerto verrà anticipato da alcune letture di poesie notturne tratte da “Notti di Versi Insonni” di Josyel.

A seguire, dalle 23.00 alle 24.30, Passeggiata Sensoriale sotto la Luna Piena con Arno Cardini.

FOLGARIA

SHOPPING A LUME DI CANDELA

Shopping a lume di candela lungo le vie del paese, dalle 21 alle 23

Passeggia lungo il centro di Folgaria e lasciati inondare dall’ospitalità dei nostri commercianti che ti faranno sentire come a casa in un’atmosfera che difficilmente dimenticherai.

DA DOMENICA 25 LUGLIO A DOMENICA 8 AGOSTO

LAVARONE RITIRO A.S. CITTADELLA

Dal 25 luglio all’8 agosto a Lavarone ritorna il Cittadella, nel primo periodo le giovanili, a partire da agosto la prima squadra in preparazione alla Serie BKT 2021/22, una presenza consolidata da molti anni a testimoniare le ottime condizioni che da sempre la squadra trova a Lavarone e che garantiscono sia per strutture sportive sia per accoglienza la giusta ricarica di questi grandi campioni. Poi il rientro a Cittadella per le prime gare ufficiali della nuova stagione (Coppa Italia). Anche le squadre giovanili saranno a Lavarone per i rispettivi ritiri.

DOMENICA 25 LUGLIO

FOLGARIA, AULA MAGNA DI PIAZZA MARCONI – ore 17.30

SFOGLIANDO UN LIBRO CON L’AUTORE ENRICO CAMANNI presenta ‘La discesa infinita’. Mondadori

Rassegna di incontri a cura della Libreria Arcadia di Rovereto, organizzata dal Comune di Folgaria con la collaborazione dell’APT Alpe Cimbra, appuntamento irrinunciabile per quanti amano i libri. Scrittrici e scrittori di longseller sono affiancati da autori capaci di raccontare la montagna e cosa significa veramente abitarla e viverla, nella suggestiva Folgaria.

Enrico Camanni, alpinista e giornalista torinese, ha fondato e diretto il mensile “Alp” e la rivista internazionale “L’Alpe”. Collabora con “La Stampa”. Ha scritto libri di storia e letteratura dell’alpinismo, trattando le Alpi contemporanee con La nuova vita delle Alpi (Bollati Boringhieri 2002), Il Cervino è nudo (Liaison 2008) e Storia delle Alpi (Biblioteca dell’Immagine 2017). Ha scritto sette romanzi ambientati in vari periodi storici (l’ultimo è Una coperta di neve, Mondadori 2020) e ha curato i progetti scientifici del Museo delle Alpi al Forte di Bard, del Museo al Forte di Vinadio e del Museo della Montagna di Torino. È vicepresidente dell’associazione “Dislivelli”. Per Laterza è autore di Di roccia e di ghiaccio. Storia dell’alpinismo in 12 gradi (2013), Il fuoco e il gelo. La Grande Guerra sulle montagne(2014), Alpi ribelli. Storie di montagna, resistenza e utopia (2016), Il desiderio di infinito. Vita di Giusto Gervasutti (2017) e Verso un nuovo mattino. La montagna e il tramonto dell’utopia (2018).

