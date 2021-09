Val Trompia, rapina tra minorenni: 16enne riaffidato a comunità

giovedì, 23 settembre 2021

Brescia – Rapina tra minorenni: 16enne riaffidato a comunità. I carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia eseguono un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un minorenne per rapina ai danni di un altro giovane.

LA VICENDA

I Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno dato esecuzione in questa Provincia ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Brescia, su richiesta della locale Procura della Repubblica per i minorenni, nei confronti di un ragazzo residente in provincia – di poco più di 16 anni – indagato per il reato di rapina ai danni di un 17enne.

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia presentata dalla vittima presso la caserma dei Carabinieri di Gussago ad agosto scorso. Il 17enne, che si trovava nei pressi della Stazione dei treni di Brescia, colpito con calci e pugni, si era visto strappare violentemente la catenina che portava al collo senza avere né tempo né modo di reagire. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica dei Minori di Brescia e avviate dopo la denuncia presentata presso i Carabinieri di Gussago qualche giorno dopo l’evento criminoso, condotte tramite le riprese video delle telecamere cittadine, escussioni di testimoni e riconoscimenti fotografici, hanno consentito di identificare compiutamente il giovane.

Dopo le formalità di rito, questi è stato riaffidato alla stessa comunità dove già si trovava per il reato di furto in negozi commesso nel maggio di quest’anno.