Spento incendio al centro commerciale di Darfo Boario Terme

domenica, 28 febbraio 2021

Darfo Boario Terme – Nel tardo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e del comando dei vigili del fuoco di Brescia è stata allertata e inviata presso il Centro Commerciale Adamello di Darfo Boario Terme (Brescia) per un incendio di un gioco per bambini all’interno del centro. Sono giunti sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri della Radiomobile di Breno. Non si registrano feriti.

I vigili del fuoco hanno bonificato il centro commerciale e messo in sicurezza. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.