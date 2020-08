lunedì, 17 agosto 2020

Gavardo – Raffica di furti nel periodo ferragostano, con una decina di colpi messi a segno a Muscoline in alcune abitazioni. I malviventi sarebbero entrati in azione di notte quando i proprietari stavano dormendo o erano fuori per la festività. Tutti i furti sono stati denunciati ai carabinieri di Gavardo. I militari sono al lavoro e non escludono che la banda sia la stessa che ha colpito nella scorse settimane nel Bresciano.