Pusteria, furto in negozio: denunciate dai carabinieri

venerdì, 24 settembre 2021

Chienes – I militari della Stazione Carabinieri di Chienes hanno denunciato in stato di libertà due donne per il reato di furto aggravato in concorso.

Lo scorso mese di maggio, due donne erano riuscite a distrarre gli addetti alle vendite e a rubare due costosi trapani a percussione per u valore di più di mille euro presso un noto negozio di materiali da lavoro e hobby in Pusteria.

Purtroppo per loro i militari dell’Arma pusterese svolgono le indagini, anche quelle meno significative e con la refurtiva assicurata, con la precisione e la solerzia necessarie e sono quindi arrivati a identificare e segnalare alla Procura della Repubblica di Bolzano due giovani ventenni trentine, ma con già diverse denunce per furto sulle spalle tra Riva del Garda e Lavis.

I carabinieri di Chienes hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza sia interne che esterne all’esercizio commerciale. Hanno quindi isolato i volti delle ladre e il numero di targa del mezzo usato per allontanarsi. Grazie alla consueta collaborazione con l’Arma trentina, i militari altoatesini sono arrivati a due note sorelle lavisane identificandole univocamente quali autrici della fraudolenta sottrazione dei due attrezzi.

Dai carabinieri pusteresi è ovviamente anche partita una proposta di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno al fine di evitare future spiacevoli ulteriori “visite”.