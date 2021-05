Marone: scontro tra camion e due auto sulla Sp510, tre feriti

venerdì, 7 maggio 2021

Marone – Gravissimo incidente sulla Sp510, con tre persone ferite. Sul posto una squadra del comando dei vigili del fuoco di Brescia con i militi che hanno estratto dalle lamiere i feriti. L’incidente è accaduto sulla Sp 510 in comune di Marone (Brescia): nel frontale in galleria tra un mezzo pesante e due autovetture coinvolte, tre persone ferite trasportati in ospedale. Sul posto la Polizia stradale di Iseo, tre ambulanze e personale della Provincia di Brescia. La strada provinciale è rimasta chiusa per due ore per consentire i soccorsi.