La PolStrada di Predazzo ritira due patenti: un’auto sequestrata

martedì, 14 gennaio 2020

Predazzo – La PolStrada di Predazzo ritira due patenti. Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli del Distaccamento Polizia Stradale di Predazzo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati fermati due automobilisti e ritirate due patenti di guida per la violazione dell’art. 186 del codice della strada, con il sequestro di un’autovettura.

Il primo episodio ha riguardato una ragazza, conducente 26enne, residente in valle di Fiemme, che, reduce da una festa privata di compleanno, si stava recando presso un locale pubblico per continuare la serata in allegria. La stessa ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,97 ed 1,88 grammi per litro, superando di quasi 4 volte il limite massimo consentito di 0,5 g/L. Il veicolo, appartenente alla conducente, è stato sequestrato ai fini della confisca.

Il secondo episodio si è verificato in località San Giovanni di Fassa, dove è stato sottoposto ad alcoltest un conducente quarantenne residente in val di Fassa, che è risultato aver superato di ben oltre cinque volte il tasso consentito, con valori rispettivamente di 2,59 e 2,80 g/L. Il conducente proveniente dalla sua abitazione, si stava recando, nonostante il tasso alcolemico elevato, presso una vicina discarica di materiali.

In entrambi i casi, la pena prevede un’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; nel secondo caso, poiché il veicolo non era di proprietà del conducente, non è stato effettuato il sequestro ma il raddoppio della durata di sospensione della patente di guida.