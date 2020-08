Incidente in mattinata sulla Gardesana Occidentale, strada chiusa

lunedì, 17 agosto 2020

Prevalle – Scontro auto-moto in mattinata sulla Gardesana Occidentale: tre persone coinvolte, un ferito all’ospedale di Gavardo e strada chiusa. A causa di un incidente è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 45 bis ” Gardesana Occidentale” al km 59,000 in località Prevalle (Brescia). Nell’incidente, per cause in fase di accertamento, sono stati coinvolti due veicoli. Sul posto personale Anas, Forze dell’ordine e 118 per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.