In Valmasino recuperati due giovani escursionisti

martedì, 25 agosto 2020

Buglio in Monte – Sono stati recuperati due escursionisti dispersi in Valmasino. I due ragazzi – residenti in provincia di Milano – stavano compiendo un’escursione di trekking in montagna, nella zona del Monte Scermendone a Buglio in Monte (Sondrio). I due hanno chiamato il 112 Nue e chiesto aiuto, indicando la zona dove si trovavano. Sul posto sono giunti il Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna, il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza) e la Croce Rossa di Morbegno. I due giovani sono stati raggiiunti e accompagnati a valle. Non è stato necessario il ricovero, ma solo accertamenti per un giovane.