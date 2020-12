Coronavirus: 12 morti in Trentino, ritardo nello stock di vaccini

martedì, 29 dicembre 2020

Trento – Anche in Trentino le dosi del vaccino anti-Covid19 della Pfizer – Biontech, provenienti dal Belgio, arriveranno con un leggero ritardo per le problematiche legate al maltempo che hanno impattato sulla distribuzione in varie parti d’Italia.

Intanto nel bollettino odierno sono 12 i nuovi decessi riportati dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, mentre i contagi rilevati tramite tampone molecolare sono 92. Accanto a questi, anche 190 nuovi casi emersi dal test rapido, mentre le verifiche con il molecolare hanno confermato 83 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nel dettaglio, dei nuovi casi positivi, 80 sono asintomatici mentre gli asintomatici sono 170. I bambini con meno di 2 anni contagiati oggi sono due, mentre i ragazzi in età scolare sono 13. È sempre alta inoltre la percentuale di ultra settantenni che continuano a essere contagiati: oggi ne risultano altri 51 e la Provincia rinnova l’appello delle autorità sanitarie affinché vengano seguite le misure di prevenzione (mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi frequentemente e in maniera accurata le mani).

Le conseguenze più gravi dell’infezione coincidono come noto con l’età avanzata che si accompagna spesso a fragilità di vario tipo. Dei 12 decessi di oggi (cinque donne e sette uomini), la maggior parte riguardano persone con più di 80 anni (93 anni la vittima più anziana e 72 quella più giovane).

La situazione negli ospedali vede un aumento del numero delle dimissioni (ieri sono state 22) anche se rimane ancora inferiore a quello dei nuovi ricoveri (36 ieri). I pazienti ricoverati sono 426 (ieri erano 419), di cui 46 in rianimazione (uno in più rispetto a ieri). Fortunatamente c’è anche un forte incremento del numero dei guariti che aumentano di 234 unità (il totale da inizio pandemia diventa pertanto 18.571).

Torna alto anche il numero dei tamponi: ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ne ha analizzati 1.543, mentre a San Michele se ne sono contati 323. Risultano essere stati 1.214 invece i tamponi antigenici notificati all’Azienda sanitaria.