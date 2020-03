Commerciante di giorno, pusher di sera: arrestata a Gianico

lunedì, 23 marzo 2020

Darfo Boario Terme – In auto con la cocaina, arrestata dai carabinieri. Una 31enne è incappata nei controlli che i carabinieri stanno svolgendo sul territorio per verificare il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. Protagonista della vicenda è una commerciante 31enne che lavora a Darfo Boario Terme (Brescia). La sua attività rientra peraltro tra quelle ritenute “essenziali”, che continueranno ad essere aperte anche nei giorni prossimi.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno stavano svolgendo una serie di posti di controllo nella città termale, quando hanno visto sfrecciare una Smart che a forte velocità si dirigeva verso Gianico (Brescia). Hanno deciso di seguirla e l’hanno fermata.

Durante la fase dell’identificazione, la donna ha detto che stava rientrando a casa e che aveva da poco terminato di lavorare.

Era però molto agitata e dunque i militari hanno approfondito il controllo e in un pacchetto di sigarette hanno trovato sedici grammi di cocaina. Terminati gli accertamenti, la giovane è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e segnalata per l’inosservanza del decreto del Presidente del Consiglio.

Ai carabinieri ha riferito che la cocaina doveva essere consegnata ad una persona della quale non ha voluto indicare le generalità e che il lavoro le avrebbe fatto guadagnare trecento euro, utili ad affrontare le spese in questo momento di difficoltà per la sua attività. Sottoposta a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto.