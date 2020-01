Cividate Camuno: guida dopo aver bevuto, senza patente e finisce contro una rotonda. Denunciato dai carabinieri

lunedì, 20 gennaio 2020

Cividate Camuno – Guida alticcio e finisce con la sua auto sulla rotonda di Cividate Camuno (Brescia). Ancora un incidente stradale nel quale il conducente è risultato con un tasso alcolemico elevato. La scorsa notte una Golf con alla guida un operaio 35enne, originario del Marocco e residente ad Esine, è finita sulla rotonda di Cividate Camuno. L’uomo ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Per fortuna è rimasto illeso nonostante l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno che hanno sottoposto il conducente al test dell’etilometro: il tasso era di 1,01 g/l. È stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Non doveva trovarsi alla guida di quell’auto in quanto gli era stata revocata la patente di guida.

Stessa sorte è toccata ad una ventenne di Darfo Boario Terme che è incappata in un controllo a Esine mentre stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici in un locale della zona. Anche lei è risultata positiva all’alcoltest.

L’attività di prevenzione svolta dai Carabinieri per contenere il numero di incidenti stradali e reprimere le condotte di guida pericolose ha permesso di ritirare anche quattro patenti nei confronti di altrettanti automobilisti che hanno eseguito sorpassi non consentiti lungo la statale 42.