Attività bancaria abusiva, maxi-operazione della Guardia di Finanza trentina

mercoledì, 5 maggio 2021

Trento – Scoperta un’abusiva attività bancaria esercitata attraverso il sistema Hawala o per mezzo di carte ricaricabili: le fiamme gialle trentine disarticolano un’organizzazione operante nelle province di Trento, Pavia, Ragusa, Genova, Milano, Lecco e in Francia con un giro di affari di 7 milioni di euro. Denunciate dieci persone di origine tunisina, tra gli indagati anche tre indebiti percettori del reddito di cittadinanza.

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trento, hanno preso avvio dall’analisi dei flussi finanziari inerenti numerose segnalazioni di operazioni sospette, inviate dall’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), istituita presso la Banca d’Italia, in capo a 10 soggetti extracomunitari di origine tunisina.

Gli approfondimenti investigativi delle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare l’esistenza di una costante attività di raccolta di fondi illecita rispetto a quella regolamentata dalle vigenti normative antiriciclaggio a cui possono accedervi solo gli operatori e gli intermediari abilitati e riconosciuti in appositi albi. Nulla a che vedere con l’occasionalità, ma una vera e propria attività bancaria in forma professionale, quella attuata dai soggetti denunciati, con quasi nove mila movimentazioni finanziarie eseguite in poco più di due anni con le quali sono state trasferiti 7 milioni di euro:

– 3.600.000,00 di euro attraverso l’utilizzo di 75 carte di credito postali prepagate, oggetto di migliaia di ricariche disposte da soggetti dimoranti nelle province di Trento, Pavia, Ragusa, Genova, Milano, Lecco, nonché in Francia. Le somme ricaricate sulle Postepay sono state successivamente trasferite su ulteriori carte prepagate nella materiale disponibilità di terzi soggetti dimoranti in Tunisia.

– 3.400.000,00 di euro, sono stati, invece, abusivamente “scambiati” attraverso il ricorso all’“Hawala” ovvero un sistema bancario anch’esso illecito e parallelo a quello istituzionale che prevede la compensazione di somme di denaro, tra operatori chiamati hawaladar dislocati in giro per il mondo, senza il materiale spostamento del denaro. Si tratta di un sistema spesso utilizzato per riciclare capitali di provenienza illecita, attesa l’assoluta mancanza di tracciabilità dei movimenti.

Tutto è iniziato proprio da Trento quando, ad attirare l’attenzione dei finanzieri, sono state un centinaio di operazioni, tutte eseguite in contanti, sotto soglia (che è pari a 2.000 euro) ed in pochi mesi, fatte da un tunisino disoccupato residente in città. Solo le successive indagini hanno fatto affiorare che il capoluogo trentino era solo uno dei punti di raccolta del denaro e che il baricentro dell’azione criminale era in realtà la città di Pavia alla cui Autorità Giudiziaria i finanzieri di Trento hanno in seguito fatto riferimento per la conclusione delle attività.

I 10 membri del sodalizio sono stati, quindi, denunciati alla Procura lombarda, a vario titolo, per i reati di abusiva attività di raccolta del risparmio e abusiva attività bancaria. Tre di loro, residenti tra il pavese ed il ragusano, sono stati altresì segnalati quali indebiti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza.

Le investigazioni hanno confermato, ancora una volta, il ruolo strategico della Guardia di Finanza a presidio del regolare svolgimento delle attività economiche e finanziarie del Paese ed il massimo impegno nel contrasto alle condotte illecite e abusive.