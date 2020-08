Andalo, dimesso l’uomo aggredito dall’orso

lunedì, 24 agosto 2020

Andalo – Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, accompagnato dall’assessore alla salute, Stefania Segnana, e dal commissario del Governo, Sandro Lombardi, ha fatto visita all’uomo aggredito sabato sera da un orso ad Andalo. Questo gesto di vicinanza all’esponente delle forze dell’ordine – anche per assicurarsi delle sue condizioni di salute – è stato considerato dal presidente un atto dovuto. La persona ferita dal plantigrado ha trascorso due notti in osservazione breve all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove i sanitari hanno prestato le prime cure e si sono adoperati affinché non si verificassero infezioni. Nella giornata odierna l’uomo è stato dimesso.