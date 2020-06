Agnosine: incidente in galleria, ferite due persone

giovedì, 11 giugno 2020

Agnosine – Incidente stradale in tarda mattinata sulla Provinciale 79, all’interno della galleria tra Lumezzane e Agnosine (Brescia). Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso del 118, quattro tra ambulanze e automedica, l’elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo, tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Brescia, con il supporto di un’autobotte e gli agenti della Polizia Stradale.

L‘incidente è avvenuto nella galleria del Passo del Cavallo fra Lumezzane ed Agnosine con conseguente incendio dei mezzi coinvolti, un’autovettura e un furgone. Estratti i due conducenti, un 52enne e un 55enne, coscienti e trasportati negli ospedali di Gavardo (Brescia) e San Gerardo di Monza. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, con evacuazione dei fumi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.