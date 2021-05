Trentino Alto Adige, chiesta l’alternanza linguistica dei dirigenti

giovedì, 13 maggio 2021

Trento – Chiesta l’alternanza linguistica in Regione, entrambe le funzioni apicali di segretario generale (Consiglio e Giunta) al gruppo linguistico tedesco. Il tema è stato sollevato ufficialmente con una richiesta avanzata dal gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia (Alessandro Urzì, Claudio Cia, Alessia Ambrosi, Katia Rossato) al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, che riveste il ruolo di vicepresidente della Regione.

Una richiesta – quella del gruppo FdL – per concedere “il passaggio alla amministrazione del Consiglio regionale di uno dei suoi più validi funzionari destinato secondo le indiscrezioni all’amministrazione ad andare a ricoprire per il futuro l’incarico che già sta svolgendo in comando, ossia quello di vicesegretario generale del Consiglio regionale per il gruppo linguistico italiano. Ma vice, non titolare.

“Considerato che al 31 dicembre andrà in pensione anche l’attuale validissimo segretario generale, di lingua tedesca, altoatesino, e considerato che alla segreteria generale della Regione (Giunta) è già stato chiamato a suo tempo un alto funzionario, pure di lingua tedesca – scrivono i consiglieri di Fratelli d’Italia ha posto è per quale motivo non dovrebbe esserci un rimescolamento ed una alternanza linguistica, in entrambe le funzioni, da lungo tempo assegnate a funzionari di lingua tedesca, a cominciare dalla più prossima ad un fine mandato, quella del Consiglio regionale”.

“Insomma la Svp acchiappatutto è riuscita a ottenere nel passato sia con le amministrazioni di centrosinistra che con quelle attuali tutte le funzioni apicali per validissimi funzionari ma di lingua tedesca – aggiungono dal gruppo regionale di FdL -. E nulla è casuale in queste scelte. Così da lasciare al gruppo italiano altoatesino ed ai trentini poco quando il gruppo linguistico tedesco (applicando il loro metodo) in regione è minoranza”.

“Ora si tratta di ristabilire un giusto equilibrio – hanno ribadito Urzì, Cia, Ambrosi e Rossato -. Ne va del diritto e della giusta rappresentanza linguistica. La questione sarà in ogni caso presto oggetto anche di una discussione in Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dove siede un rappresentante della minoranze, di Fratelli d’Italia”.