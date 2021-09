Tra Trento e la Spagna, il concerto della Banda Sinfonica Giovanile

lunedì, 27 settembre 2021

Trento – “Frequento da anni il Trentino, ma per la prima volta ho l’occasione di dirigere nella città di Trento: una grande emozione per me, in una città che conosco dai tempi dello studio a scuola…”.

Con soddisfazione e una citazione del Concilio di Trento il maestro spagnolo José Rafael Pascual Vilaplana ha diretto ieri sera, domenica, all’auditorium Santa Chiara la Banda Sinfonica Giovanile del Trentino.

Un concerto anticipato dai saluti del presidente della Federazione Bande del Trentino, Renzo Braus, che ha ripercorso il calendario degli eventi dedicati alle celebrazioni dei 70 anni di Federbande, a partire dal convegno del prossimo 2-3 ottobre; un saluto è poi arrivato dal presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder, che ha sottolineato la sua stima per il ruolo delle bande: un movimento da sostenere dopo i duri mesi della pandemia che ne hanno di fatto fermato l’attività.

Quindi, spazio alla musica con un “concerto all’italiana”, seguendo il filo conduttore dell’italianità ricca di storia, tradizione e cultura.

La BSGT ha proposto musiche per banda di autori italiani, Amilcare Ponchielli e Vittorio Giannini, e di autori stranieri che hanno voluto omaggiare la cultura italiana, come Julius Fucik e Alfred Reed.

La realtà della Banda Sinfonica Giovanile è nata nel 2017: una formazione che permette di riunire bandisti tra i 14 e i 30 anni, selezionati sia tra i più meritevoli provenienti dai corsi di formazione promossi da Federbande, sia da quanti frequentano il conservatorio ma vogliono continuare a seguire la banda, con la necessità di suonare in un contesto di alto livello musicale.

Il repertorio presentato si avvicina a quello di un’orchestra sinfonica (livello 5-6 su un massimo di 7), permettendo un linguaggio musicale che una singola banda mai potrebbe affrontare.

Per portare alla massima crescita questo progetto Federbande ha voluto stringere un rapporto con il maestro spagnolo José Rafael Pascual Vilaplana, una delle maggiori figure a livello internazionale, impegnato su un progetto di 3 anni, motivo di grande crescita per la BSGT e grande opportunità per le ragazze e i ragazzi trentini.