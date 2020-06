Teglio, riapre anche il Museo di Palazzo Besta

giovedì, 4 giugno 2020

Teglio – Domani, 5 giugno, riaprirà anche il Museo di Palazzo Besta dopo i mesi di chiusura dovuti al lock down. Palazzo Besta seguira’ i consueti orari estivi (da martedì a sabato 10.15-12.50 e 14.10-16.45, domenica: 8.30-13.30).

La direttrice, Stefania Bossi, e il personale del Museo hanno voluto rivolgere queste parole di benvenuto ai visitatori: ”Gentile visitatore, a partire dal 5 giugno 2020 il Museo di Palazzo Besta riapre al pubblico! In queste settimane abbiamo lavorato per garantire una visita in piena sicurezza: ora il nostro augurio è di rivederti presto in museo! Posto su una terrazza panoramica che si affaccia sulle Alpi Orobie, Palazzo Besta è un splendido esempio di edificio rinascimentale: i suoi interni sono decorati con cicli di affreschi a soggetto biblico, mitologico e storico risalenti al Cinquecento. Sono presenti anche quattro caratteristiche stüe valtellinesi. Nella visita potrai apprezzare inoltre le collezioni del museo, in particolare l’Antiquarium tellinum, raccolta di stele incise che costituiscono una preziosa testimonianza della preistoria di questo territorio. A conclusione del percorso il vasto giardino offre la possibilità di rilassarsi e godere appieno dello splendido paesaggio. Buona visita!“.