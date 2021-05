Smartphone, ultimi modelli sul mercato

martedì, 4 maggio 2021

Il mercato degli smartphone sta naturalmente risentendo del particolare momento vissuto dall’economia. La crisi indotta dalla comparsa del Covid ha trascinato sul fondo il PIL globale, spingendo un gran numero di persone ad abbattere drasticamente il livello del proprio consumo.

Per capire cosa è successo basterebbe ricordare i dati relativi al primo trimestre del 2020, quando in Italia Apple ha fatto registrare un clamoroso calo del 70% della propria quota di mercato. Un dato che è poi mutato nel prosieguo dell’anno, in cui la casa di Cupertino si è giovata della crociata lanciata da Trump contro Huawei, recuperando la cima della graduatoria dopo ben cinque anni. Mentre la casa cinese è stata superata dalle rivali domestiche Xiaomi e Oppo.

In questo quadro, un posto di rilievo è occupato dai nuovi modelli delle case ai quali le aziende affidano il compito di erodere importanti quote di mercato alle rivali. Andiamo a vederne alcuni seguendo le ultime notizie sulla tecnologia a cura di Newsmag24.

Gli ultimi modelli di Samsung

Anche Samsung ha pagato dazio al coronavirus. Per risalire la china si è affidata ad alcuni modelli della sua fortunata fascia media, ovvero Galaxy A52, A52 5G e A72, che hanno comportato un notevole rinnovamento soprattutto per quanto concerne il comparto fotografico e lo schermo.

Ad esempio i Galaxy A52 e A52 5G condividono una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel stabilizzata otticamente, abbinandosi a quella frontale da 32 megapixel. Mentre nei mesi tra gennaio e febbraio erano apparsi anche i nuovi Galaxy A32 5G e Galaxy A32 4G, con l’ultimo in grado di esibire qualche funzionalità aggiuntiva derivante dalla più lunga gestazione.

Gli ultimi modelli di Apple

Sembra invece riposare sugli allori Apple, dopo un convulso 2020. In particolare negli ultimi mesi dell’anno passato sono arrivati nuovi melafonini come iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e iPhone 12 mini, grazie ai quali l’azienda statunitense si è potuta giovare della guerra trumpiana contro Huawei.

Apple non può però riposare sugli allori e già si inizia a parlare del prossimo iPhone 13, che potrebbe anche chiamarsi 12s e sicuramente arriverà tra settembre e ottobre. Il suo lancio potrebbe rendere ancora più solida la ripresa del gruppo e permettergli di resistere al nuovo rush delle aziende cinesi.

Gli ultimi modelli di Xiaomi

Proprio a proposito di aziende cinesi, se Huawei si lecca le ferite, c’è invece Xiaomi che sta crescendo in maniera impetuosa. Ad inizio marzo sono stati immessi sul mercato i nuovi modelli di fascia media Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro.

I quali sono andati ad aggiungersi a Mi 11 5G, il nuovo smartphone top di gamma caratterizzato da un design estremamente interessante. Oltre che da uno schermo AMOLED di 6,81 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, considerato dagli esperti il miglior pannello mai visto in uno smartphone Xiaomi, reso tale dalla sua risoluzione WQHD+ e dalla tecnologia del colore a 10 bit.