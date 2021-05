Riva del Garda, fiera Hospitality: i vincitori di Solobirra, Best Label e Best Pack 2021

venerdì, 14 maggio 2021

Riva del Garda – Sono stati annunciati i vincitori di Solobirra, Best Label e Best Pack 2021, i tre concorsi dedicati alle eccellenze per gusto e creatività delle creazioni brassicole artigianali, promossi da Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera italiana leader per il settore dell’ospitalità e della ristorazione.

La cerimonia – trasmessa dal Centro Congressi di Riva del Garda e condotta dal degustatore e giudice internazionale Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, e dallo speaker radiofonico Lorenzo Dardano – è stata anche l’occasione per celebrare i primi 25 anni del movimento brassicolo artigianale italiano, discutere dei principali trend del settore e sottolineare il potenziale di crescita delle craft beer e il loro legame con il settore Ho.Re.Ca..

Come già emerso in occasione di Hospitality Digital Space, edizione speciale della fiera, il futuro dell’ospitalità passa anche dalla valorizzazione della biodiversità e dei prodotti del territorio e dalla leva strategica della sostenibilità. Foto da sinistra: Lorenzo Dardano, speaker radiofonico; Alessandra Albarelli, Direttrice generale Riva del Garda Fierecongressi; Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality- Il Salone dell’Accoglienza; Lorenzo Dabove aka Kuaska, degustatore e giudice internazionale.

“Fattori chiave anche per il mondo brassicolo. Dietro ogni birra ci sono storie di materie prime, produttori e imprenditori che esprimono i loro valori attraverso le sfumature di gusto e aromi. Creazioni che raccontano l’identità del luogo in cui vengono prodotte. È importante raccontare il processo produttivo delle birre artigianali e fare in modo che la ristorazione possa essere il primo canale a fare da palcoscenico a queste eccellenze, anche in Italia dove siamo da sempre abituati ad esprimere questa identità attraverso il vino”, ha commentato Alessandra Albarelli, Direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi.

“La qualità media delle nostre craft beer è esplosiva e dovrebbe essere valorizzata sulle tavole dei nostri ristoranti, anche stellati”, ha aggiunto Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, durante le premiazioni. “L’eclettismo e la duttilità delle birre artigianali permettono di osare negli abbinamenti con il cibo, più del vino. Ingredienti legati alla tradizione che scatenano l’estro degli chef e permettono di esaltare i prodotti dei territori”.

“Sempre attenti alle nuove tendenze, nel 2014 abbiamo avviato il progetto Solobirra all’interno della nostra fiera Hospitality. Per valorizzare questo importante comparto e i microbirrifici abbiamo lanciato anche un concorso tecnico che nel 2019 abbiamo esteso alla creatività delle etichette e quest’anno anche al packaging”, ha sottolineato Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza.

Per Solobirra 2021, contest tecnico dedicato alle proprietà organolettiche e gustative, sono state selezionate le migliori birre non pastorizzate tra le244 iscritte. La giuria composta da 18 esperti tra Biersommelier certificati e degustatori ufficiali e presieduta da Romano Gnesotto, consulente di Solobirra e Sommelier Ais, ha decretato i primi tre classificati in 23 categorie, dalle PILS alle I.G.A. – Italian Grape Ale.

Ad aggiudicarsi il premio Best Beer 2021 come migliore birra per gusto, proprietà organolettiche e materie prime utilizzate è stata la Butterfly Ipa del birrificio torinese Metzger, tra i birrifici più premiati, primo anche nelle categorie PILS, Vienna e Apa e terzo nella categoria Strong Ale.

104, di cui 31 dall’estero, le etichette iscritte al concorso Best Label 2021. Vincitore del premio per la migliore label Basile ADV & Resistenza che con il progetto per la birra Track 21 del birrificio Ventitré ha dato vita a un concept creativo d’impatto e originale; Dario Frattaruolo si è posizionato al secondo posto con il design dell’etichetta della Chakra Booster del Birrificio Badalà; terza classificata del contest l’etichetta dellabirra artigianale ceca Proud.

Una giuria di esperti di design, marketing e comunicazione – composta da Gianpietro Sacchi, Chiara Tomasi, Marta Franceschi e Laura Menichelli– oltre a selezionare le etichette più creative ed efficaci, ha assegnato 8 menzioni speciali nelle categorie Heritage, Best Printing, Millennials, Originality, Illustration, Naming, Graphic Research & Composition e Brand Identity.

La stessa giuria ha valutato i packaging brassicoli che per il primo anno si sono sfidati nel concorso Best Pack. Primo classificato Dario Frattaruolo con il progetto creativo per la birra Chakra Booster del Birrificio Badalà, che ha anche ricevuto la menzione speciale “miglior packaging coordinato”. Secondo e terzo classificato: Basile ADV & Resistenza con il progetto per la Track 21 del birrificio Ventitré e Birra Impavida.

Tutte i vincitori saranno esposti in una vetrina virtuale sul sito di Hospitality nella pagina dedicata ai concorsi.

Fedrigoni, gruppo leader in Italia e in Europa nella produzione di carte speciali e prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica, con le sue divisioni Fedrigoni Paper e Self-Adhesives, e Tic Tac Stampa, print service provider che offre servizi di stampa digitale dal 1992 sono partner di Hospitality per i concorsi Solobirra, Best Pack e Best Label.

CONCORSO SOLOBIRRA 2021 – TUTTI I VINCITORI

Best Beer 2021

Butterfly Ipa – Metzger

Per la categoria PILS

Pilsner del Balon – Metzger Nysa – Birra LA RÜ Pelèr – Birra Impavida

Per la categoria Keller

Keller – Darf Birrificio Artigianale News Zealand DDH Lager – Birra LA RÜ Calypso – Birrificio Doppiobaffo

Per la categoria Kölsch

Coloniale – Benaco 70 Kappa – Manifattura Birre Bologna Rio Saaz – BirraFon

Per la categoria Vienna

170° Anniversario Ambrata – Metzger Marzen – Darf Birrificio artigianale Rossa – La Curtense

Per la categoria Bock

La Bionda – Seiterre Doppelbock – Duck Brewery Kassian – Birrificio Hubenbauer

Per la categoria Bitter

Brown Ale – Benaco 70 Finnegan – Birra LA RÜ MA.MA. Rossa – Birra Flea

Per la categoria Ipa

Black Ipa – Isola Bela Lugosi – Birrificio Acelum Free Solo – Birra Impavida

Per la categoria Apa

Butterfly Ipa – Metzger Humus – La Curtense Auent – BirraFon

Per la categoria American Ipa

Session Ipa – Isola Wallin – Birrificio Molesto Moby Dick – La Spezia Brewing Company

Per la categoria Double Ipa

Franko – Basei Italian Craft Beer Double Nelson – Duck Brewery Sdrex – Birrificio Molesto

Per la categoria Porter/ Stout

Sweet Dreams – BirraFon Scuriosa – La Spezia Brewing Company Werra – Birrificio degli Arimanni

Per la categoria Weizen

Birra del Brigante – Birrificio Lesster Weissbier – Birrificio Pagus Weissbier – Manifattura Birre Bologna

Per la categoria Blanche

Spicy II – BeBo Bianca – Viess Beer Do’ Storieski – Birrificio Acelum

Per la categoria Belgian Ale

Teresa – Birrificio di Legnano Delfino – Birra Lira Belgian Ale – Birrificio Pagus

Per la categoria Bière de Garde

Alain Saison – Duck Brewery La Contadina – Seiterre Country Beer – The Ugly Sheep

Per la categoria Strong Ale

Brave Heart – Isola Angiolina – Birrificio Lesster Thunder Ale – Metzger

Per la categoria Dark Strong Ale

Cluster – Il Confine Vrasera – Birrificio Donjon Tom Ale – I Maghi di Orz

Per la categoria Birre Speziate

Ciocancia – La Spezia Brewery Company Maria – Birra Eretica Vodoo Zombie – Low Land Brewery

Per la categoria Birre Torbate e/o Affumicate

La ‘Ncocca – Piediluppolo 64 DC – Carpediem Birrificio La Fumarola – Birra La Dama

Per la categoria Birre alla Frutta

Delicious – Birrificio Hubenbauer Session Pale Ale – Darf Birrificio Artigianale Ampome – BirraFon

Per la categoria Birre Sour Ale

Ria Ria Gosaria – Passion Brewery Acida alle ciliegie – Viess Beer Miss Take – Birrificio di Legnano

Per la categoria Birre al Miele

Ape – Birra Eretica La Primavera – Seiterre Honey Ale – Benaco 70

Per la categoria Birre I.G.A.

Niimbus – Birra Carrù Al Mosto di Traminer – Viess Beer Al Mosto di Moscato – Viess Beer

***

BEST LABEL 2021 – TUTTI I VINCITORI

1° Classificato

BasileADV & Resistenza per il birrificio Ventitré

Tipografia Labelado

2° Classificato

Dario Frattaruolo per il Birrificio Badalà

Tipografia Grafical / MCC

3° Classificato

Etiflex per il birrificio Proud Brewery

ArtBureau Print

Menzione Heritage

Studio Mondolab per il Birrificio Metzger

Tipografia Appia Etichette

Studio ByVolume per il Birrificio Brewfist

Tipografia Grafiche Pradella

Menzione Best Printing

IMSOMEART / Deque per il Birrificio Browar Rockmill

Tipografia Eticod

Menzione Millennials

Studio Javier Garduño Estudio de Diseño per la Birra Malpeis del Birrificio Malpeis Artisanal Brewery

Tipografia Coreti

Menzione Originality

Studio T&RB per la Birra Umbr’iaka IGA del Birrificio Mastri Birrai Umbri

Tipografia Umbralabel

Menzione Illustration

Studio ByVolume per il Birrificio Brewfist

Tipografia Grafiche Pradella

Menzione Naming

Birra Artigianale Impavida e lo Studio Ebbing Branding + design

Tipografia Neri Labels srl

Menzione Graphic Research & Composition

Studio Milish Studio per il birrificio Williams Bros Brewing Co

Tipografia Olympus Print Group

Menzione Brand Identity

Studio Fait per il Birrificio Birra Terrona

Tipografia Perruccio

***

BEST PACK 2021 – TUTTI I VINCITORI

1° Classificato

Dario Frattaruolo per il Birrificio Badalà

Tipografia Packly

2° Classificato

BasileADV & Resistenza per il Birrificio Ventitré

Tipografia Labelado

3° Classificato

Birra Impavida e Studio grafico The 6th

Grafiche Zorzi Srl

Menzione Speciale Packaging Coordinato

Dario Frattaruolo per il Birrificio Badalà

Tipografia Packly