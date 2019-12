Natale in Trentino, le celebrazioni con l’arcivescovo Tisi. Diretta streaming dalla cattedrale

lunedì, 23 dicembre 2019

Trento – A Natale diverse celebrazioni con l’arcivescovo Lauro: Messa di Mezzanotte a Frassilongo, pontificale in Cattedrale. Venerdì 27 i Cantori della Stella.

Martedì 24 dicembre, dopo aver dedicato l’intera giornata a confessare i fedeli nella basilica di Santa Maria Maggiore a Trento, l’arcivescovo Lauro Tisi presiederà due s. Messe della notte di Natale: a Canezza alle ore 21 e a Frassilongo la Messa di Mezzanotte.

Mercoledì 25, solennità di Natale, al mattino alle ore 10 monsignor Tisi celebrerà in Cattedrale il pontificale solenne e nel pomeriggio alle ore 18, sempre in Duomo, guiderà la preghiera dei Vespri.

TORNANO I CANTORI DELLA STELLA

Venerdì 27 dicembre si rinnova in cattedrale il mandato ai “cantori della stella”. Saranno anche quest’anno circa trecento i bambini e ragazzi (provenienti da gruppi di catechesi parrocchiale, scout e oratori) iscritti all’evento diocesano. Il ritrovo è alle ore 14.30 in piazza Duomo. Alle 15 la celebrazione in cattedrale con l’arcivescovo Lauro. Vestiti per lo più da pastori o magi con i loro variopinti abiti auto-costruiti, i “cantori” riceveranno il “mandato” per bussare alle case a piccoli gruppi, preceduti dalla stella, e portare un messaggio natalizio di pace e serenità. L’iniziativa ha anche una finalità solidale: nel loro passare di famiglia in famiglia, infatti, i “cantori” raccolgono offerte che vengono poi destinate all’infanzia missionaria.

DIRETTA STREAMING DALLA CATTEDRALE

Le celebrazioni natalizie in cattedrale con l’Arcivescovo quest’anno saranno trasmesse in diretta streaming audio sul sito web diocesitn.it. Sempre sul portale diocesano è stato predisposto l’elenco di tutte le Messe legate alla solennità di Natale nelle tre principali aree pastorali urbane: Trento, Rovereto e Pergine.