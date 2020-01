“La Foresta degli Alberi di Natale”, premiazioni a Costa Volpino

venerdì, 10 gennaio 2020

Costa Volpino – Giornata di premiazione dei vincitori all’iniziativa “La Foresta degli Alberi di Natale” presso il Residence Bersaglio a Costa Volpino (Bergamo).

Si è concluso nel giorno della Befana il voto sui social al contest 100% ecosostenibile del Gruppo Bersaglio Costa Volpino Shopping che per il 2019 ha pensato al Natale in un modo diverso dal solito. “La Foresta degli Alberi di Natale” è più di un allestimento, sono state coinvolte scuole ed associazioni no profit del territorio che si sono impegnate dall’8 al 22 Dicembre 2019 nell’allestimento con materiali riciclati, riutilizzabili o compostabili di ben 100 abeti naturali posizionati nella galleria commerciale all’aperto del Residence Bersaglio.

Il contest sui social (Facebook ed Instagram) ha decretato poi i 6 alberi più belli che verranno premiati, nella giornata di Domenica 12 Gennaio 2020 alle ore 15.00 presso la piazza del Residence Bersaglio, con forniture in materiale didattico, sportivo o attrezzature, grazie alla partnership con Buffetti (Darfo e Costa Volpino), CBL Utensileria, Bertoni Antinfortunistica e Bertoni Sportwear.

Tutto torna…non un evento o un’iniziativa fine se stessa ma con uno scopo sociale che intende contribuire a quelle realtà che sempre più spesso dispongono di risorse e attrezzature scarse e che in questo modo avranno la possibilità di dotarsi di materiale didattico e sportivo all’interno di una competizione simpatica ed ecosostenibile.

Al termine delle premiazioni di domenica 12 gennaio 2020, gli abeti disallestiti saranno messi a dimora dal Consorzio Forestale dell’Alto Sebino nei comuni colpiti dalla tempesta Vaia nel 2018 con l’intenzione di ricostituire l’abetaia.

Appuntamento domenica 12 gennaio alle 15 al Residence Bersaglio di Costa Volpino (Bergamo) per condividere con scuole ed associazioni questa importante iniziativa e scoprire i 6 fortunati vincitori ma non solo…la novità è che ci saranno anche ulteriori premi di consolazione in quanto gli Sponsor dell’evento hanno messo a disposizione 8 ulteriori buoni spesa del valore di 50 euro cadauno (su una spesa minima di 100 euro) e che verranno assegnati per estrazione sulle Scuole e Associazioni che hanno aderito all’evento; per concludere la giornata di festa merenda per grandi e piccini offerta dal Gruppo Bersaglio Costa Volpino Shopping.

Per info laforestadinatale@libero.it