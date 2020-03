Investire in questo momento: tra rischi (tanti) ed opportunità

mercoledì, 25 marzo 2020

Il momento è quello che tutti conoscono, a detta di molti uno dei più complessi dal dopoguerra ad oggi. Le borse di mezzo mondo sono letteralmente crollate sotto i colpi del coronavirus: a salvarle parzialmente sono stati i due interventi massicci di Unione Europea, con i 750 miliardi stanziati dalla BCE, e di Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d’America, con un intervento monstre del valore di 2mila miliardi di dollari.

I risultati si stanno iniziando a vedere con un rialzo delle principali piazze mondiali, solo resta da capire fino a quando si potrà andare avanti in questa condizione di incertezza totale: i mercati come noto non a mano le lunghe attese ed una situazione protratta troppo a lungo potrebbe essere deleteria per la loro sopravvivenza.

In una cornice quale quella sopra descritta, cosa devono fare gli investitori? Conviene muoversi o, come indicato da molti, sarebbe meglio restare fermi ed evitare qualsiasi investimento?

Investire o no in questo momento?

La tentazione di restare fermi è presente, inutile nascondersi. La volatilità del momento è evidente, i rischi sono realmente tanti. C’è qualche investitore di razza, abituato a trattare sui mercati, che vede in situazioni come questa un’opportunità; d’altra parte ora si ‘compra bene’, visto che c’è la corsa alla vendita. Ma sono realmente pochi coloro i quali riescono a barcamenarsi in questo mare tempestoso, meglio specificare.

Quali sono gli asset che vanno per la maggiore in questo momento? Vista la crisi è ai beni rifugio che si guarda, su tutti l’oro: da sempre il prezioso metallo giallo è il rifugio verso il quale ci si orienta nei momenti di massima crisi. Sebbene anche questo bene abbia subìto qualche colpo a vuoto nelle ultime settimana di grande crisi, resta comunque un punto di riferimento.

Investire online

Vista la condizione particolare e l’esigenza di restare a casa, è al web che si guarda. Anche per investire. Da qualche anno si è diffuso in modo esponenziale il trading online, l’attitudine di investire tramite la rete utilizzando piattaforme specifiche. Si può puntare su tutti i principali asset, dalle azioni alle valute estere, mercato noto come forex e che vede l’opinione pubblica divisa a metà su questo particolare strumento, come si può constatare dando uno sguardo alle opinioni degli investitori sul forex.

Ciò in virtù del fatto che si parla di un prodotto che offre evidenti facilitazioni ma anche molti rischi: utilizzare la rete per investire espone a pericoli di venire in contatto con piattaforme non regolamentate; inoltre vista la semplicità (basta collegarsi al sito di una piattaforma per iniziare ad investire) può succedere che anche utenti non esperti o comunque non formati mettano le mani su questo strumento.

Un rischio, cosa che in questo momento storico è bene evitare perché già il mercato offre tante incognite; ed allora è bene investire solo se si è realmente consci di quello che si sta andando a fare.