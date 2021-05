Industria Felix: premi a quattro imprese trentine

martedì, 4 maggio 2021

Trento – Vi sono anche quattro imprese associate a Confindustria Trento tra le 52 aziende insignite in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia dell’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix.

Si tratta di player che si sono distinti per competitività, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità nell’ambito di un’inchiesta giornalistica condotta su 92mila bilanci di società di capitali da Industria Felix Magazine, supplemento trimestrale del Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved e con il patrocinio, tra gli altri, di Confindustria.

Tra i vincitori dunque: Ferrari F.lli Lunelli, quale miglior impresa del settore vitivinicoltura e tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; La Sportiva, miglior impresa del settore moda e tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Siemens Transformers, tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Vetri Speciali, tra le migliori imprese per crescita del patrimonio netto e per Cerved per crescita gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella regione Trentino Alto Adige.

“Piace – commenta il direttore generale di Confindustria Trento Roberto Busato – che il premio sia stato conferito nell’ambito di un’iniziativa nata in seno al nostro Sistema, che ha ben presente il valore della promozione della buona industria che opera per la crescita: la propria e quella del proprio territorio”.