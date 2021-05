Il vescovo Tisi a Pergine: “Non c’è futuro senza i lavoratori”

sabato, 1 maggio 2021

Pergine Valsugana – “Non c’è futuro senza i lavoratori. L’economia sia subordinata alle persone”, è il messaggio del vescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, in occasione del Primo Maggio, festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici. Le Acli trentine hanno promosso due momenti di condivisione, preghiera e di proposta. Il primo a Pergine Valsugana e il secondo Primiero.

A Pergine Valsugana, presso la chiesa parrocchiale della Natività di Maria le Acli, la diocesi di Trento e le parrocchie del perginese promuovono un momento di condivisione e di spiritualità in questo tempo così difficile e precario che stiamo attraversando e che sta provocando una delle crisi economiche più difficili dell’ultimo secolo.

Nell’omelia il vescovo Lauro ha sottolineato che “la pandemia ha pesantemente sconvolto una parte consistente del mondo del lavoro. Penso ai lavoratori stagionali e a quelli per cui il tempo determinato è ormai inesorabilmente scaduto. Penso ai tanti che nascostamente, senza rumore, stanno vivendo un vero dramma personale e familiare. Questa loro tenace dignità chiede ora a noi, con forza, di non voltarci dall’altra parte, ma di sentirci tutti interpellati, nessuno escluso, soprattutto chi è in condizione di produrre posti di lavoro, servizi, formazione”.

Nella storia del falegname Giuseppe, uomo alle prese con l’imprevisto (come lo è la pandemia), affrontato sempre con bontà d’animo e grande senso di responsabilità, don Lauro vede un invito a “non cavalcare la frustrazione, la rabbia, il disagio delle persone per meri interessi di bottega”, ma anche “una salutare provocazione per il mondo della politica e dell’economia a immaginare un futuro con i lavoratori e non senza di loro. Un futuro dove la partita economica sia subordinata alle persone perché senza le persone non si riparte e non si crea alcuno sviluppo”.