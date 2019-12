I carabinieri e la diocesi di Brescia in campo contro le truffe agli anziani

domenica, 29 dicembre 2019

Brescia - Le truffe agli anziani sono uno dei reati più odiosi e subdoli perché vanno a colpire persone indifese e sole. Per questo motivo, il Comando Provinciale di Brescia da sempre in prima linea per contenere il fenomeno ha promosso un’iniziativa, che ha trovato il pieno sostegno della Diocesi bresciana, al fine di ampliare la platea di cittadini, in questo caso anche fedeli, cui poter dispensare consigli utili per difendersi dalle truffe.

Gli incontri, infatti, sempre molto affollati e organizzati con l’ausilio dei sacerdoti avvengono al termine delle funzioni in locali appositamente messi a disposizione dalle parrocchie. Non solo consigli, ma uno spazio dove scambiare idee, condividere esperienze e ricevere un’attenzione particolare per le problematiche di vita quotidiana che testimonia in pieno la peculiare vicinanza dei carabinieri alla cittadinanza.