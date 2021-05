GEOPARC Bletterbach: il cartellone degli eventi dell’estate

martedì, 11 maggio 2021

Aldino – Passo dopo passo in un’altra era. L’escursione al GEOPARC Bletterbach patrimonio UNESCO di Aldino (Bolzano), nella gola del Bletterbach e al Museo GEOlogico di Redagno (Bolzano) è un viaggio nel tempo e permette di dare uno sguardo nell’interno delle montagne, nel mondo delle rocce e nella storia delle Dolomiti.

La gola del Bletterbach rappresenta un libro aperto, nel quale scienziati, escursionisti appassionati alla geologia e famiglie con bambini interessati alla natura possono sfogliare più di 40 milioni di anni della storia della terra. Nel GEOPARC Bletterbach i vari strati geologici sono integri e visibili esattamente come erano stati depositati. La loro struttura offre informazioni importanti sul clima e le condizioni di vita sulla terra 250 milioni di anni fa. Le visite guidate giornaliere scatteranno da sabato 15 maggio.

Sono stati programmati eventi nel corso della stagione che è articolata fino al 31 ottobre.

Escursione a tema delle orchidee con Johann Madl domenica, 6, 13 e 20 giugno, alle ore 10

Le orchidee selvagge del GEOPARC rivelano il loro splendore solo al secondo sguardo. Perché al primo sguardo può succedere che questi fiori piccolini e poco appariscenti possono sfuggire. Durante le escursioni a tema delle orchidee l’esperta del GEOPARC Johann Madl svelerà rarità affascinanti. La scarpetta della Madonna, le ophrys, le dactylorhiza: Hans racconterà una bella storia su ognuna delle orchidee.

Bletterbach for kids ogni mercoledì di luglio ed agosto, ore 10

7 luglio: sulle orme della natura

Legno, foglie e pigne, sassi, argilla e acqua: nel bosco e nella gola del Bletterbach ci sono così tanti materiali naturali da scoprire. Con la loro fantasia i bambini potranno scoprire la natura e creare bellissime opere d’arte, veloci piste per biglie o accoglienti capanne di legno. E mentre i piccoli hanno da fare, la nostra guida racconterà qualche dettaglio sorprendente su piante poco appariscenti e sassi semplici.

14 luglio: sassi, acqua e terra

Sassi, acqua e terra: ai bambini non serve molto di più per essere impegnati per ore. E in questo modo i visitatori piccoli lasceranno le loro tracce nella gola del Bletterbach: omini di pietra in piccoli laghi artificiali, disegni colorati sul porfido scuro e costruzioni creativi di sassi e argilla. E chi guarda in dettaglio, sicuramente scopre qualche coboldo baldazoso nel letto del fiume.

21 luglio: comprendere la natura

Sono così tante cose che si possono scoprire nella natura: pigne rosicchiate, foglie aghiformi di ginepro, tracce fresche di animale, fiori poco appariscenti e piccoli rettili. Perché non è possibile indossarsi la scarpetta della Madonna e perché l’abete non perde i suoi aghi in inverno? Le guide del GEOPARC risponderanno a tutte le domande dei bambini prima che possono crearsi un creativo tatuaggio o un eccezionale quadro con i materiali trovati nella natura.

28 luglio: avventura bosco – con il sovraintendente forestale (in tedesco)

Quanti anni ha quest’albero? È stato un orso a lasciare queste tracce? Questi chicchi sono velenosi? Il nostro sovrintendente forestale sa esattamente, quali animali vivono nel nostro bosco e quali alberi ed arbusti si possono trovare. Durante la camminata nella gola del Bletterbach non si scoprirà solo il bosco in quanto spazio vitale, ma anche per la gola, i fossili e le rocce.

4 agosto: avventura bosco – con il sovraintendente forestale (in italiano)

11 agosto: alla ricerca delle tracce nel bosco – con un cacciatore

Camosci, caprioli, cervi, volpi ed uccelli vivono nel bosco nei dintorni della gola del Bletterbach. Chi guarda bene, può trovare le loro tracce. Magari qualche animale lascia il suo nascondiglio e sarà possibile osservarlo durante la camminata con il cacciatore nella gola.

18 agosto: Bletterbach leggendario (in italiano)

Gentiluomini coraggiosi, donzelle magiche, giganti grifagni e nani furbi: Margret Bergmann racconterà come si è formata la gola del Bletterbach, ma anche altre leggende e fiaba dei dintorni. E magari durante la camminata nella gola sarà possibile vedere sgattaiolare qualche abitante leggendario.

25 agosto: Bletterbach leggendario (in tedesco)

GEOescursione – ogni giovedì di luglio ed agosto, ore 10.30

Vedere proprio tutta la gola sarà possibile durante la GEOescursione – dal profondo Taubenleck fino alla cosiddetta Gorz, l’anfiteatro che fa vedere i tre più giovani strati geologici del Bletterbach e il limite tra il Permiano e il Triassico. E durante l’escursione sarò possibile ordinare dei pacchetti di merenda con prodotti tipici della zona (anche vegetariano, maso Tieler)

Pietra & erbe selvatiche – ogni venerdì di luglio ed agosto, ore 10.30

Ogni malattia si può curare con un’erba, così dice un proverbio tedesco. L’influenza delle erbe selvatiche, come si raccolgono, come si lavorano e come si usano: questo è il tema delle escursioni “pietra e erbe selvatiche”. In modo di conservare il sapere dei nonni e bisnonni.

Escursione GEOlogica con la paleontologa Evelyn Kustatscher

4 luglio (in tedesco) e l’8 agosto (in italiano), ore 10

L’esperta che accompagnerà in un’escursione speciale è Evelyn Kustatscher, paleontolga al Museo di Scienze Naturali Alto Adige. La scienziata altoatesina ormai svolge un ruolo di rilievo su livello internazionale e conosce la gola del Bletterbach come le sue tasche. Durante l’escursione la paleontolga racconterà tutto sulle pietre e sui reperti della gola, e offrirà uno quadro sul suo lavoro e fornirà delle informazioni attuali su diversi progetti, oltre a rivelare magari anche qualche dettaglio sulle nuove scoperte.

Escursioni a tema Kneipp con Rita Bodner, 10 luglio e 7 agosto

Gola del Bletterbach- Fonte di energia: lasciando alle spalle lo stressante trambusto della vita di tutti i giorni ci si può immergere negli elementi naturali. Durante l’escursione con l’istruttore Kneipp Rita Bodner è possibile sperimentare direttamente il potere curativo dell’ambiente e dell’acqua. Rafforzato dalla natura e da preziosi e pratici suggerimenti, e affrontare in modo rilassato la quotidinanità.

Uno sguardo al passato, 17 agosto, ore 20

Durante questa serata, l’attenzione non sarà richiamata dalla profonda gola, ma dallo sguardo verso il cielo: con l’aiuto di due telescopi sarà possibile ammirare i due pianeti Saturno e Giove oltre alle più belle costellazioni estive e con un po’ di fortuna si potrà osservare anche qualche stella cadente. L’astronomo David Gruber e il geologo Benno Baumgartner del Museo di Scienze Naturali Bolzano – seguendo il motto della serata “uno sguardo al passato” – spiegheranno l’origine, le caratteristiche e le particolarità delle stelle e pianeti.

Scoprire il Bletterbach con la macchina fotografica con Stephanie Wolters, 30 luglio, ore 20

È tramite una macchina fotografica che si possono vedere le cose da una prospettiva completamente diversa. Grandangolo e teleobiettivo, tempo e apertura del diaframma, valore ISO e altri parametri possono cambiare uno scatto in modo significativo. Durante quest’escursione notturna sarà possibile conoscere le possibilità tecniche della vostra macchina fotografica, sperimentare con i vari parametri e comprendere come fotografare il cielo notturno in un ambiente unico e davvero speciale.