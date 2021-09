Festa d’autunno, tre giorni di eventi a Fiera Bolzano: il programma

lunedì, 27 settembre 2021

Bolzano – Fiera Bolzano riapre le porte al grande pubblico del Trentino-Alto Adige. E lo fa con una festa pensata per far riassaporare la gioia di stare insieme. Il tutto gratuitamente e in piena sicurezza.

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre andrà in scena un evento speciale per famiglie e gruppi di amici: innanzitutto un doppio programma eventi, con una prima parte che si terrà ogni giorno nel padiglione – dalle 10 alle 18 – e una seconda nel FieraMesse H1 Eventspace, il nuovissimo cortile interno di Fiera Bolzano con 2.500 metri quadri di spazio coperto.

Nel padiglione l’atmosfera sarà quella di una festa d’autunno in stile alpino: alla Casa Forst ci saranno birra fresca, tavolate con specialità altoatesine e musica dal vivo, con bande di musica tradizionale, country, folk e rock. Attorno ai 50 stand con i migliori espositori della Fiera d’Autunno – dei settori casa, abbigliamento, lifestyle, creatività e specialità gastronomiche – non mancheranno poi attrazioni adatte a tutte le età e gli interessi.

Nel FieraMesse H1 Eventspace invece andranno in scena tanta arte, cultura, musica dal vivo e un imperdibile evento gaming durante il quale si potranno vivere le emozioni di un torneo Fifa 22 e Fortnite su maxischermo con il celebre influencer e gamer St3pny.

Ma non è tutto: una festa “speciale” si organizza per persone altrettanto speciali. E i collaboratori dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige lo sono senza dubbio, anche e soprattutto dopo i difficili mesi di pandemia che abbiamo alle spalle. Quale occasione migliore della FieraMesse Fest per ringraziarli quindi del lavoro svolto e dell’ottima collaborazione durante la prima fase vaccinale nei nostri padiglioni? Da qui l’idea dell’azione “Grazie mille”, pensata per premiare – in modo simbolico e gustoso – medici, infermieri e personale amministrativo Asdaa-Sabes.

Un momento importante alla prima FieraMesse Fest 2021, la festa d’autunno per tutto l’Alto Adige, sarà venerdì 1 ottobre alle 11 al Biergarten Casa Forst, padiglione D – Fiera Bolzano – alla presenza di Thomas Widmann, assessore provinciale alla Sanità dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Luis Walcher, vicesindaco di Bolzano e Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano.

L’ingresso alla prima FieraMesse Fest, in calendario da venerdì 1 a domenica 3 ottobre – l’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito. Con un ticket online è possibile viaggiare gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Per i visitatori da fuori provincia, la convenzione vale a partire da Salorno. FieraSicura: per accedere è necessario indossare la mascherina, essere in possesso di Green Pass valido e di un documento d’identità. Possibilità di eseguire un test rapido in loco fino alle 17.

Programma dettagliato & ticket gratuito: www.fieramesse.com/fieramesse-fest