Expo Riva Schuh e Gardabags: programma di approfondimenti sul sistema moda

venerdì, 3 gennaio 2020

Riva del Garda – Mancano pochi giorni alla 93esima edizione di Expo Riva Schuh e alla quarta edizione di Gardabags, manifestazioni dedicate alla calzatura di volume e alla pelletteria in programma al quartiere fieristico di Riva del Garda dall’11 al 14 gennaio 2020. Foto di Jacopo Salvi.

Novità di questa edizione è il ricco programma di appuntamenti, che si svolge durante i giorni di fiera, dedicato ad analizzare il sistema moda da diverse prospettive: dalla sostenibilità di filiera, alla ricerca di nuove tendenze, fino ad arrivare all’esperienza di acquisto.

Sabato 11 gennaio alle 11 è in calendario l’inaugurazione con gli interventi di Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Giovanni Laezza, Direttore Generale di Riva del Garda Fierecongressi e Carla Costa, Responsabile Expo Riva Schuh e Gardabags.

Alle 11.45, approfondimento sul tema “La sostenibilità di filiera del sistema moda pelle” con Roberto Vago, direttore Assomac – Associazione nazionale dei costruttori italiani di macchine e accessori per calzature, pelletterie e concerie e Debora Rosciani, giornalista radiofonica di Radio 24 e il Sole 24 ore.

Sabato 11 gennaio alle 15 evento business sul tema “Tendenze, innovazioni e moda eco-friendly in Kazakistan: la nostra visione del futuro” a cura di Irina Nechaeva, capo dell’Istituto Innovazione e Creatività, rappresentante del Comitato dell’industria leggera della Camera nazionale degli imprenditori “Atameken” della Repubblica del Kazakistan.

Sabato 11 gennaio alle 17 Sonia Tasca, esperta di tendenze e coordinator presso lo studio Joe Velluto, è la protagonista dell’incontro “Responsible visions for a sensed design”.

Domenica 12 gennaio alle 11 Enrico Cietta, CEO Diomedea analizza il tema “La gestione dello stock come leva competitiva”.

Domenica 12 gennaio alle 15 da non perdere l’appuntamento “Vision Lab by Arsutoria” con Carlo Sorrenti, product manager e consulente in ricerca e sviluppo, specializzato nei materiali per il settore luxury. Co-fondatore e C.E.O. della società DOMINO EGO, attiva a Malta.

Lunedì 13 gennaio alle 15 il calendario di appuntamenti tecnici proposti all’interno di Expo Riva Schuh e Gardabags si chiude con “Autoctonie”, filiera di tradizione e innovazione”, a cura della Prof.ssa Rita Annecchini, Direttrice NAMI – Nuova Accademia Moda Italiana e Consigliere Sistema Moda Confindustria Chieti Pescara.

Gli appuntamenti, ad eccezione dell’inaugurazione e dell’evento di sabato mattina, sono introdotti da Matteo Pasca, Direttore Responsabile del Gruppo Edizioni AF.

Tutti gli incontri in programma si svolgono all’interno dello spazio polifunzionale Hangar del Padiglione D del quartiere fieristico di Riva del Garda.