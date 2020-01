Elezioni comunali Avio, Anna Valli: Agire sosterrà l’imprenditore Ivano Fracchetti

giovedì, 16 gennaio 2020

Avio - Elezioni comunali Avio 2020, Anna Valli (Agire): “Confermo che AGIRE per Avio sosterrà l’imprenditore Ivano Fracchetti”. Si avvicinano le elezioni comunali del prossimo 3 maggio e si stanno già scaldando i motori.

“Ai consiglieri di maggioranza del Comune di Avio si ricorda che la mia uscita da Forza Italia è avvenuta dopo esser stata buttata fuori dalla maggioranza, direttamente dal sindaco, dopo il mio voto di astensione al progetto della ciclabile (dispendiosa e tanto discussa, a tal punto che ora si è provveduto a cercare un’alternativa…) dopo essere venuta a conoscenza del documento depositato in Comune, dove venivo sostituita come capogruppo senza il mio consenso dalle mie ex colleghe di gruppo (FI, gennaio 2018). Inutile dire che i miei voti hanno fatto comodo, per poi denigrare le mie opinioni.

La coerenza politica consiste soprattutto nel mantenere il buon senso e la propria serietà nel momento delle scelte, per dare credibilità a una persona, dentro e fuori la politica. Se la mia politica era troppo vicina alla realtà del cittadino e non è stata apprezzata e accettata, non vedo motivo per cui sarei dovuta restare al fianco di un’Amministrazione che non mi accettava, con un Sindaco ostile nei miei confronti senza validi motivi. Come potevo restare non potendo lavorare in sintonia?

Una cosa è certa, io sono sempre restata in Consiglio, coerente e ferma sulle idee di ieri e di oggi, e così sarà per il domani. Mi preme ricordare che da marzo 2018 sono entrata nel movimento AGIRE per il Trentino, con Claudio Cia attuale Consigliere provinciale e Assessore regionale, e confermo che sosterrò l’imprenditore di Forza Italia Ivano Fracchetti come candidato Sindaco nelle prossime elezioni comunali, con una lista di AGIRE per Avio, una scelta condivisa con la Lega e le altre liste civiche della coalizione. Con la Lega di Avio mi sono sempre confrontata, e messa in discussione laddove le cose dovevano esser chiarite, con rispetto reciproco senza mai cadere in personalismi.

Ascolterò con attenzione le proposte che saranno presentate nel prossimo Consiglio di lunedì 20 gennaio 2020. Ci sono tanti interrogativi rimasti sospesi, ma questo pare contare poco rispetto a chi predilige far polemica”, Anna Valli – Consigliera Comunale di Avio e Coordinatrice territoriale di AGIRE per il Trentino Vallagarina.