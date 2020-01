Bolzano: l’evento con Carlo Cottarelli si sposta all’Università

mercoledì, 15 gennaio 2020

Bolzano – Cresce l’attesa per la conferenza del professor Carlo Cottarelli, promossa da Sparkasse, e in programma mercoledì 22 gennaio: visto l’elevato numero di persone iscritte gli organizzatori hanno deciso di cambiare location e l’evento sarà ospitato nell’aula magna dell’ateneo di Bolzano.

CONFERENZA - L’evento del professor Carlo Cottarelli (nella foto) riscuote un grande successo di adesioni e, dopo aver registrato il tutto esaurito a solo due giorni dall’apertura delle iscrizioni, gli organizzatori hanno chiesto alla Libera Università di Bolzano la possibilità di ospitare l’evento per aumentare la capienza. Infatti presso la location originaria, la Sparkasse Academy, sarebbe stato possibile ospitare circa 250 ospiti, mentre l’Aula Magna dell’Università di Bolzano ha una capienza di 460 posti a sedere.

La Libera Università di Bolzano metterà a disposizione della Cassa di Risparmio l’Aula Magna dell’ateneo. La presidente professoressa Ulrike Tappeiner porterà i saluti dell’università e darà il benvenuto della comunità all’illustre ospite.

Le iscrizioni all’evento, sul sito www.sparkasse.it, sono riaperte e rimane confermata la data: 22 gennaio – 17.15.

MESSAGGIO - Il professor Carlo Cottarelli, su invito di Sparkasse, sarà intervistato dal Direttore dell’Alto Adige, Alberto Faustini sulle “Prospettive e rischi per l’economia mondiale ed europea”. Il rinomato economista esaminerà gli scenari futuri, i possibili sviluppi e le relative ricadute sull’economia a livello mondiale ed europeo.

Nicola Calabrò (nella foto a lato), amministratore delegato e direttore denerale di Sparkasse ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della grande risposta che la città di Bolzano sta dando in termini di adesioni all’evento, a testimonianza del riconoscimento dell’importanza della figura del professor Cottarelli. Sparkasse ha organizzato questo evento con lo spirito di voler promuovere e diffondere la cultura finanziaria grazie al contributo di un’economista prestigioso”.

Si ricorda che per la partecipazione all’evento è necessaria l’iscrizione sul sito internet www.spakasse.it fino ad esaurimento posti.

CURRICULUM - Carlo Cottarelli è direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica e Visiting Professor dell’Università Bocconi. Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena, ha conseguito il master in Economia presso la London School of Economics.

Dopo aver iniziato la sua prima esperienza professionale presso Banca d’Italia, ha lavorato per il Fondo monetario internazionale (FMI) a Washington, nell’ambito del quale ha assunto incarichi di rilievo in diversi dipartimenti. Dopo essere stato Commissario alla spending review, Il 28 maggio 2018 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, accettato con riserva, per la formazione di un governo tecnico provvisorio, tuttavia, tre giorni dopo Cottarelli ha rinunciato a sua volta “essendosi nuovamente create le condizioni per un governo politico”, spianando così la strada per la nascita del Governo Conte.